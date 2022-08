Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 23.08.2022, 15 Uhr bis 24.08.2022, 18.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Werkzeugschuppen auf dem Bussardweg in Nottuln ein. Dort durchsuchten sie sämtliche Schränke und entwendeten einen hochwertigen Werkzeugkoffer. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

