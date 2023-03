Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mehrere Eingeschleuste auf einem LKW festge-stellt

Chemnitz/Großolbersdorf (ots)

Am Samstag den 18. März 2023 gegen 11.30 Uhr wurde die Bundespoli-zeiinspektion Chemnitz durch das Lagezentrum der PD Chemnitz infor-miert, dass Zeugen eine vermeidliche Einschleussungshandlung auf ei-nem Parkplatz an der B 174 nahe der Ortschaft Großolbersdorf erkannt haben wollen. Die vor Ort eingesetzten Kräfte der Bundes- und Landes-polizei konnte insgesamt zwei männliche pakistanische (40 und 41 Jah-re) und einen afghanischen Staatsangehörigen (30 Jahre) feststellen, welche sich nicht mit gültigen aufenthaltslegitimierenden Dokumenten ausweisen konnten. Die vor Ort befindlichen Zeugen sagten später ge-genüber den Polizeibeamten aus, dass sie aus dem auf dem Parkplatz abgestellten LKW Klopfgeräusche vernommen haben und daraufhin den Fahrer des LKW angesprochen haben. Der 42-jährige rumänische LKW-Fahrer öffnete daraufhin den Laderaum und drei sich auf der Ladefläche befindliche Personen versuchten sich unvermittelt durch Flucht zu ent-ziehen. Die Personen konnten jedoch durch die eingesetzten Polizeibe-amten im Nahbereich festgenommen und für weitere polizeiliche Maß-nahmen auf das Bundespolizeirevier nach Schmalzgrube verbracht wer-den. Gegen den Fahrer des LKW wird nun wegen des Verdachtes der Ein-schleusung von Ausländern und gegen die beiden pakistanischen und den afghanischen Staatsangehörigen wegen der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell