Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Garagenbrand führt zu 30.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes rückten am Mittwochvormittag in die Lerchenstraße in Steinenbronn aus, nachdem ein 66 Jahre alter Mann einen Brand in einer Garage eines Wohnhauses festgestellt hatte. Der 66-Jährige war gegen 11.35 Uhr auf Rauch im Haus aufmerksam geworden und hatte schließlich in der Garage einen Brand entdeckt. Gemeinsam mit einem 71 Jahre alten Nachbarn begann er mit ersten Löschmaßnahmen. Hierbei dürften sich beide Männer Rauchgasvergiftungen zugezogen haben. Sie mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Garagenbrand, der möglicherweise durch einen technischen Defekt eines Elektrogeräts entstanden sein könnte. Das Haus wurde im Anschluss belüftet und ist weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell