Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfall auf Parkplatz von Einkaufsmarkt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Bereits am Freitag, 07.07.2023 gegen 16.50 Uhr beabsichtigte ein 48 Jahre alter Mann mit seinem VW Tiguan in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße einzuparken. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem dahinterstehenden Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Ob der 40 Jahre alte Mercedes-Fahrer stand oder sich ebenfalls bewegt hat ist unklar. Die beiden Pkw-Führer waren sich bezüglich des Unfallhergangs uneinig. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751/89630) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.

