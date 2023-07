Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Gartenhütten und Vereinsheime aufgebrochen - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Kommissar Zufall führte am Samstag, 08.07.2023, kurz nach 01.30 Uhr, zu vorläufigen Festnahmen von zwei Männern, welche verdächtigt werden zuvor zwei Gartenhütten und zwei Vereinsheime aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge traf am Samstag, 08.07.2023, gegen 01.30 Uhr, einen Audi A 4 in einem Waldstück an, welcher beim Erkennen des Zeugen von der Örtlichkeit flüchtete. Die Flucht dauerte nicht lange, da diese kurze Zeit später an einer Mauer in der Dinkelbergstraße im Ortsteil Wiechs endete. Der 22-jähriger Fahrer des Audis flüchtete zunächst fußläufig, konnte aber im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Der 19-jährige Beifahrer wartete vor Ort auf die Polizei. Im Audi A 4 konnte vermeintliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug festgestellt werden. Stunden später konnte das Diebesgut zwei Gartenhütteneinbrüchen in der Kleingartenanlage in der Wiechser Straße zugeordnet werden. Auch stehen die beiden Männer in Verdacht in dem Bereich in zwei Vereinsheime eingebrochen zu sein. Der Audi A 4 musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt. Das Diebesgut und das Einbruchswerkzeug wurden sichergestellt. Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Aufgrund des Verdachtes von Inneren Verletzungen wurde der 22-Jährige in einem Krankenhaus eingeliefert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde auch der 19-jährige Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell