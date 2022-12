Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Exhibitionismus, gefährliche Körperverletzung und räuberischer Diebstahl

drei Jugendliche verdächtig

Legden (ots)

Tatorte: Legden, Bahnhofstraße und Ahauser Straße; Tatzeit: Montag, 14.45 Uhr, 17.50 Uhr und 18.10 Uhr; Am Montagnachmittag verwies ein Zugschaffner gegen 14.45 Uhr drei Jugendliche nach Streitigkeiten am Bahnhof Legden aus dem Zug. Vermutlich als Reaktion darauf führten zwei der Jugendlichen bei Abfahrt des Zuges obszöne Handlungen durch und der dritte Jugendliche zeigte sein Geschlechtsteil. Zeugen informierten die Polizei und beschrieben die Täter detailliert. Am frühen Abend drangsalierten drei Jugendliche gegen 17.50 Uhr einen 26-jährigen Legdener auf der Ahauser Straße und entwendeten ihm dabei Geldbörse und Handy. Die Sachen erhielt er zwar zurück, jedoch fehlte Bargeld aus dem Portemonnaie. Auch der Legdener machte detaillierte Personenbeschreibungen zu den Tätern. Gegen 18.10 Uhr malträtierten drei Jugendliche in den Räumen einer Tankstelle an der Ahauser Straße einen 21-jährigen Tankstellenmitarbeiter aus Legden mit Faustschlägen und Fußtritten. Der leicht verletzte Mitarbeiter wehrte sich und konnte die drei wegstoßen. Sie flüchteten in Richtung Stadtlohner Straße. Ob die Täter die Tankstelle ausrauben wollten steht derzeit nicht fest. Eingesetzte Polizeikräfte konnten drei Personen, die mit den Personenbeschreibungen übereinstimmten, in Tatortnähe antreffen und festnehmen. Es handelt sich um zwei Jugendliche (16 und 14 Jahre alt) und einen Erwachsen (18 Jahre), alle ohne festen Wohnsitz. Die beiden Jugendlichen wurden nach Personalienfeststellungen dem Jugendamt übergeben. Beide sollen wieder in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Bremen untergebracht werden. Der erwachsene Täter wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Die Vorführung beim zuständigen Haftrichter erfolgt im Laufe des Tages.(mh)

