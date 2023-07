Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Busfahrer muss wegen Vorfahrtsverletzung Gefahrenbremsung einleiten - ein Fahrgast leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 56 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses befuhr am Montag, 10.07.2023, gegen 13.20 Uhr, die Gretherstraße und musste an der Kreuzung zur Haagener Straße eine Gefahrenbremsung einleiten, da ein Radfahrer, vermutlich ein Kind, die Gretherstraße, ohne auf die Vorfahrt des Busses zu achten, überquerte. Der Radfahrer soll ohne seine Geschwindigkeit zu verringern von der Haagener Straße kommend über die Gretherstraße gefahren sein und fuhr anschließend stadtauswärts weiter. Ein mitfahrender Kontrolleur stieß während der Gefahrenbremsung gegen einen im Bus befindlichen gläsernen Windfang, welcher zersplitterte. Ein vor dem Windfang sitzender Fahrgast wurde durch die Glassplitter leicht verletzt. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Fahrgast ab. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können.

