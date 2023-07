Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 10.07.2023, mutmaßlich in dem Zeitraum zwischen 09.00 Uhr bis 14.15 Uhr, trat ein Unbekannter gegen die Fahrertür eines weißen Mercedes Benz, A-Klasse. Der Mercedes Benz stand in der Wintersbuckstraße auf einem Parkplatz beim Basler Hochhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

