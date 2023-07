Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Vermeintlich blauer Polo am Schwimmbad angefahren - Polizei sucht Fahrzeughalter und Parkausweiser!

Freiburg (ots)

Laut Zeugin wurde am Sonntag, 09.07.2023 gegen 18.50 Uhr ein blauer Polo auf dem Parkplatz des Schwimmbades in der Badstraße angefahren. Der Schaden am Polo soll sich vorne mittig befinden. Eine ältere Renault-Fahrerin soll zuvor aus einer Parklücke rausgefahren sein und den Polo beschädigt haben. Beim Ausparken soll die ältere Frau von einem Mann und einer Frau als Parkausweiser unterstützt worden sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht die beiden Parkausweiser, welcher der Dame geholfen haben. Weiter sucht die Polizei den Fahrzeughalter des vermeintlich beschädigten Polos. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

