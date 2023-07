Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Buchholz: Vierjähriges Kind nach Badeunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 09.07.2023, gegen 18.30 Uhr wurde ein vierjähriges Kind nach einem Badeunfall durch Kräfte des Rettungsdienstes in einem Freibad in Waldkirch-Buchholz reanimiert und anschließend schwer verletzt in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Hintergründe zur Ursache des Badeunfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Kind, welches mit Familienangehörigen im Schwimmbad war, soll sich derzeit außer Lebensgefahr befinden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell