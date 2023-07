Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Raubstraftat am Platz der alten Synagoge - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 06./07.07.2023, kam es kurz nach 01.00 Uhr zu einer Auseinandersetzung von anfänglich zwei Personen auf dem Platz der alten Synagoge. Hierbei versuchte der mutmaßliche Täter in einem Gerangel den Rucksack seines Kontrahenten an sich zu bringen. Eine zu Hilfe eilende männliche Person wurde durch den Tatverdächtigen niedergeschlagen und auf dem Boden liegend gegen den Kopf getreten.

Der Tatverdächtige konnte nach kurzer Flucht festgenommen werden. Bei ihm wurde ein Mobiltelefon einer der geschlagenen Personen aufgefunden.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Vorfalls und bitte diese sich unter Tel: 0761-882-2880, zu melden.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell