POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn; Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Montag, den 10.07.2023 gegen 11:40 Uhr wurde in Murg in der Hauptstraße ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug der Post durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dabei wurde der Außenspiegel des Postautos beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu ...

