Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körperverletzung

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstagabend wurde die Polizei gegen 21 Uhr zum Gleis 1 im Soester Bahnhof gerufen. Ein 51-jähriger Kontrolleur aus Essen befand sich in der Regionalbahn aus Dortmund und wurde kurz vor Fahrtende im Zug von einem 25-jährigen Mann aus Hamm rassistisch beleidigt. Der junge Mann, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde zunehmend aggressiver und schlug den Essener nach dem Ausstieg in Soest in das Gesicht, als dieser ihn mit seinem Verhalten konfrontierte. Der 25-Jährige rastete regelrecht aus, konnte aber mit Hilfe weiterer Fahrgäste und Mitarbeitern des Bahnhofes bis zum Eintreffen der Polizeibeamten beruhigt werden. Der Hammer wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam transportiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell