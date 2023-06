POL-SO: Pkw auf dem Dach

Lippetal (ots) - In der Zeit zwischen dem 19. Juni, 18 Uhr und dem 20. Juni, 06:55 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine KiTa in der Ludgeristraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume der Einrichtung nach Wertgegenständen. Anschließend durchwühlten die Täter auch das Obergeschoss des Gebäudes, in ...

