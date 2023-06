Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Lippborg - Einbruch in Kindertagesstätte

Lippetal (ots)

In der Zeit zwischen dem 19. Juni, 18 Uhr und dem 20. Juni, 06:55 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine KiTa in der Ludgeristraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume der Einrichtung nach Wertgegenständen. Anschließend durchwühlten die Täter auch das Obergeschoss des Gebäudes, in dem sich die OGS befindet. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Handys, ein Laptop, eine Kamera, eine Lautsprecherbox und Bargeld. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden.(dk)

