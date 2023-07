Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Auto fährt in Eingangstüre von Bahnhofscafe

Freiburg (ots)

Aus nicht geklärten Gründen fuhr am Montag, 10.07.2023 gegen 09.30 Uhr ein 53 Jahre alter Mann mit einem Mietwagen an die Eingangstüre des Bahnhofscafes in der Hauptstraße. Er rangierte zuvor aus einer Parklücke heraus. Anschließend bekam er das Fahrzeug nicht zum Stillstand und krachte in die Türe, welche vollständig zerstört wurde. Verletzte Personen gab es keine. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 15000 Euro, am Mietwagen rund 5000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell