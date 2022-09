FW Lüchow-Dannenberg: +++Lüchow-Dannenbergs Feuerwehren erhalten Landesförderung von mehr als zwei Millionen Euro+++Staatssekretär Stephan Manke übergibt in Lüchow Bedarfszuweisungen+++

Kreisfeuerwehrverband Lüchow-Dannenberg e.V.

Lüchow-Dannenbergs Feuerwehren erhalten Landesförderung von mehr als zwei Millionen Euro

Lüchow/Hannover (hbi) Am vergangenen Dienstag (27. September 2022) besuchte Stephan Manke, Staatssekretär im Niedersächsischen Innenministerium den Landkreis Lüchow-Dannenberg. Er übergab Bescheide für Bedarfszuweisungen für unsere Feuerwehren. Von den 16 Millionen Euro, die das Land Niedersachsen in diesem Jahr für den Brandschutz an finanzschwache Kommunen ausschüttet, gehen mehr als 2 Millionen nach Lüchow-Dannenberg.

"Es ist uns ein wichtiges Anliegen, den Erhalt und die Modernisierung der Feuerwehrinfrastruktur weiter voranzutreiben und dabei gerade auch die finanzschwachen Kommunen zu unterstützen", sagte Staatssekretär Stephan Manke. "Die niedersächsischen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner haben Anspruch auf gute Ausbildungsbedingungen und eine moderne Ausstattung, die Feuerwehr muss funktionieren, sie ist Pflichtaufgabe."

505.000 Euro erhält der Landkreis Lüchow-Dannenberg für die Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges mitsamt Material und Containern. "Das ist eine große Erleichterung!" bestätigte Kreisbrandmeister Claus Bauck. Für die Erweiterung und den Umbau des Damnatzer Feuerwehrgerätehauses gehen 850.000 Euro an die Samtgemeinde Elbtalaue. Die Samtgemeinde Lüchow bekommt für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Plate/Müggenburg außerdem 680.000 Euro.

"Die Feuerwehren sind das Rückgrat der Gesellschaft", hob Samtgemeindebürgermeister Jürgen Meyer (Elbtalaue) hervor. Die Zuwendungen seien "ein wichtiges sichtbares Zeichen der Wertschätzung für die Kameradinnen und Kameraden". Er betonte allerdings auch: "Wir sind auf diese Zuweisung angewiesen." Das bestätigte auch Lüchows Samtgemeindebürgermeister Sascha Liwke: Der im vergangenen Jahr für die Samtgemeinde erstellte Feuerwehrbedarfsplan habe gezeigt, dass man auf keinen Standort und kein Fahrzeug verzichten könne. Für die Samtgemeinden Elbtalaue und Lüchow (Wendland) sind diese Mittel eine enorme Unterstützung bei der Umsetzung der jeweiligen Brandschutzbedarfspläne.

