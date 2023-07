Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung - Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Ein 90-jähriger Pkw-Fahrer soll am Montag, 10.07.2023, gegen 15.43 Uhr, zwei Fußgänger beim Überqueren der Hauptstraße, in Höhe des Berliner Platzes, gefährdet haben. Der Pkw-Fahrer konnte von der Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht nun die beiden Fußgänger, welche die Hauptstraße überquerten und vielleicht gefährdet wurden. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier, Telefon 07621 97970, in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell