POL-OF: Erstmeldung: Vollsperrung der B 45 nach Unfall - Bruchköbel

Offenbach (ots) - (lei) Die gute Nachricht vorweg: Bei einer stationär eingerichteten Radarkontrolle an der Kreisstraße 174 zwischen Dietzenbach und Rodgau am Mittwochnachmittag hat sich der Großteil der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gehalten. ...

