Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Diebe mit offensichtlichen Ausreden, Festnahme nach Einbruch in Bäckerei

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Eindringling wollte angeblich nur ein Bier - Mühlheim am Main

(lei) Ermittlungen wegen Verdachts des Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs laufen seit Donnerstagmittag gegen einen 62-Jährigen, nachdem er unerlaubt in ein fremdes Haus gelangt sein soll. Der wohnsitzlose Mann verschaffte sich gegen 14.20 Uhr über die offenstehende Haustür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Waldheimer Straße. Im Treppenhaus soll er dann nach einem Bier gefragt haben. Beim Verlassen des Hauses wurde er von einer Nachbarin aufgehalten, der das Ganze wohl merkwürdig vorkam. Im Zuge der anschließenden Sachverhaltsaufhellung stellte sich dann heraus, dass das Bier ganz offensichtlich nicht sein einziges Begehr war: Aus der Geldbörse eines Bewohners soll er vorher noch schnell und offenbar unbemerkt einen 50 Euroschein stibitzt haben. Wie das genau vonstattenging, klären nun die zuständigen Ermittler. Der Mann wurde vorläufig festgenommen; über seinen Verbleib wird derzeit noch entschieden.

Bereich Main-Kinzig

1. Eindringling wollte angeblich nur schlafen - Hammersbach

(lei) Bargeld, ein Führerschein sowie ein Mobiltelefon waren die Beute eines etwa 20 Jahre alten Eindringlings, der sich am frühen Donnerstagmorgen unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Obergasse (einstellige Hausnummern) verschafft hat. Gegen 1.15 Uhr stieg der Unbekannte über ein geparktes Auto durch ein offenbar geöffnetes Fenster in das Haus ein, während der Bewohner auf der Couch schlief. Wachgeworden durch das Bellen seines Hundes stand der ungebetene Gast plötzlich vor ihm und gab vor, nur schlafen zu wollen. Erst nachdem der Bewohner ihn aus dem Haus bugsiert hatte, fiel ihm auf, dass die angebliche Müdigkeit nur ein Vorwand war. Doch da war es zu spät - der Täter war bereits in Richtung Hauptstraße von dannen gezogen. Beschrieben wurde er als schlank, mit dunklen kurzen Haaren und einem Oberlippenbart. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose, weißen Schuhen und trug eine Bauchtasche. Weitere Hinweise bitte an die Hanauer Kriminalpolizei (06181 100-123).

2. Festnahme nach Einbruch in Bäckerei - Schöneck

(lei) Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls haben Polizeibeamte am frühen Donnerstagmorgen einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen soll er in eine Bäckerei in der Uferstraße eingebrochen sein. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte gegen 0.15 Uhr die Polizei, nachdem er beobachten konnte, wie sich das Duo an einer seitlichen Glasschiebetür der Filiale zu schaffen machte. Die beiden dunkel gekleideten und augenscheinlich maskierten Eindringlinge sollen die Tür gewaltsam aufgehebelt und Bargeld aus dem Objekt gestohlen haben. Anschließend flüchteten sie Richtung Bahngleise. Eine der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeistreifen konnte den 31-Jährigen dann wenige Augenblicke später auf der Flucht stellen. Über seinen Verbleib wird noch entschieden. Unweit der Bäckerei fanden die Beamten auch zwei Geldkassetten. Zu dem Mittäter (1,80 bis 1,90 Meter groß, sportliche Gestalt) bitten die Kripo-Ermittler um weitere Hinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Offenbach, 15.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell