Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mehrere Geschwindigkeitsverstöße bei Radarkontrolle - Kreisstraße 174

Gemarkung Dietzenbach

Offenbach (ots)

(lei) Die gute Nachricht vorweg: Bei einer stationär eingerichteten Radarkontrolle an der Kreisstraße 174 zwischen Dietzenbach und Rodgau am Mittwochnachmittag hat sich der Großteil der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer an die vorgegebene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gehalten. Dennoch erwischten die Regelhüter der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Südosthessen in der Kontrollzeit zwischen 12 und 16 Uhr auch über 100 Temposünder, allesamt jedoch nicht im Bereich eines Fahrverbots.

Bei den Kontrollen, die im Rahmen der aktuellen ROADPOL-Woche "Alcohol & Drugs" erfolgten, wurden diejenigen der insgesamt 4081 gemessenen Fahrzeuge, die zu flott unterwegs waren, nach Passieren des Blitzgeräts einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dies waren letztlich 115 Fahrerinnen und Fahrern (Verstoßquote: 2,8 %), von denen auffällig viele Lastwagenfahrer, 17 an der Zahl, dabei waren. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 108 Stundenkilometer.

Ferner wurden neun Motorräder einem genaueren Blick unterzogen und diesbezüglich drei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser technischer Mängel sowie Erlöschens der Betriebserlaubnis eingeleitet.

Und noch eine gute Nachricht: Alkohol- oder drogenbeeinflusste Fahrer stellten die Beamtinnen und Beamten an dem Nachmittag ebenfalls nicht fest.

Offenbach, 14.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

