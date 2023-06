Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 13.06.2023

Offenbach (ots)

Nach Brand im Kasselbergweg: Identität des Brandopfers geklärt / Zigarette war wohl Brandursache - Bad Orb

(lei) Nach einem Brand am vergangenen Montag, 05.06.2023, in einem Wohnhaus im Kasselbergweg in Bad Orb (wir berichteten) steht die Identität der verstorbenen Person nunmehr fest. Es handelt sich um einen 41 Jahre alten Bewohner des Hauses, der sich zum Brandzeitpunkt alleine in dem Wohnhaus aufhielt.

Nach der Untersuchung des Brandortes gehen die Beamten mittlerweile davon aus, dass das folgenreiche Feuer durch eine brennende Zigarette hervorgerufen und somit fahrlässig verursacht wurde. Dem entsprechend konnten im Rahmen der Obduktion des Leichnams durch die Rechtsmedizin Frankfurt/Main auch keine Anhaltspunkte für ein etwaiges Fremdverschulden festgestellt werden.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Offenbach, 13.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

