Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: 12-Jährige im Skatepark getreten, geschlagen und bestohlen - Zeugen gesucht

Ingelheim (ots)

Am Montag, 01.05.2023, kam es zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr zu einem Angriff auf zwei 12-Jährige im Skatepark in der Ludwig-Richter-Straße in Ingelheim.

Die beiden Kinder befanden sich mit ihren Fahrrädern im Skatepark, als sie bemerkten, dass sich eine Person aus einer vierköpfigen Personengruppe von Jugendlichen, an ihren Rucksäcken zu schaffen machten. Als sie zu der Personengruppe hingingen, wurden sie von dieser eingekreist. Einer der Jugendlichen versuchte sodann unter Gewaltanwendung an weiters Eigentum der beiden Jungen zu gelangen.

Die beiden 12-Jährigen können den Park mit ihren Rädern verlassen, wurden jedoch von der Gruppe verfolgt. Es kam zu weiteren Schlägen, die letztlich zum Sturz von einem der Radfahrer führte.

Erst als Passanten durch Hilferufe auf die Situation aufmerksam gemacht wurden, ließen die vier Jugendlichen von den Kindern ab und liefen davon.

Der Haupttäter kann als männlich, 14-16 Jahre alt, bekleidet mit weißem T-Shirt, Jogginghose und Turnschuhe beschrieben werden. Er führte ein beiges Offroad Fahrrad mit sich. Einer der Begleiter kann ebenfalls als 14-16 Jahre alt beschrieben werden. Er trug eine weiße Hose sowie weiß-graues schulterlanges Haar. Er führte ein graues Offroad Fahrrad mit sich.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132 6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell