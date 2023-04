Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unbekannte beschädigen Tür eines Jugendtreffs

Ingelheim (ots)

Vermutlich im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in der Rheinstraße in Ingelheim zu einer Sachbeschädigung an der Eingangstür zum Jugendtreff "Die Palm" in Frei-Weinheim. Wohl mit einem örtlichen Maibaumpfahl wurde der Glaseinsatz der Eingangstür angegangen, sodass das Glas Risse bekam. Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Sache machen können, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

