POL-PDPS: Mehrere Jugendliche schlagen sich auf dem Kienholzfest

Pirmasens (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 25.05.23, 19.30 Uhr und Freitag 08.00 Uhr, wurde dem Geschädigten der ordnungsgemäß abgeschlossene Roller der Marke Rivero Toscana in der Goethestraße in Pirmasens vor dem Wohnanwesen entwendet. Schaden ca. 1000 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de.|pips Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

