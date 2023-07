Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230704.2 Kiel: Polizeidirektion Kiel etabliert Fahrradstaffel nach Pilotphase - Einladung an Medienvertreterinnen und -vertreter

Kiel (ots)

Seit Februar 2022 setzt die Polizeidirektion Kiel als einzige Direktion in Schleswig-Holstein eine Fahrradstaffel ein. Nach erfolgreicher Pilotphase geht die Staffel nun in den regulären Dienstbetrieb über. Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-Waack informiert Donnerstag (06.07.2023) in einem Pressegespräch über den aktuellen Stand, Perspektiven sowie bislang gemachte Erfahrungen.

Wir laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein, an dem Termin teilzunehmen und bitten um vorherige Anmeldung unter der Rufnummer 0431 / 160 2010. Bei der Anmeldung teilen wir Uhrzeit und Ort des Pressetermins mit.

Neben Frau Sütterlin-Waack und Beamten und Beamtinnen der Fahrradstaffel stehen Ralph Garschke (Leiter Abteilung 1 Landespolizeiamt), Jochen Drews (Stellvertretender Leiter Polizeidirektion Kiel) sowie mit Stefan Mackeprang und Sönke Ortmann die Leitung des Bezirksreviers für Auskünfte zur Verfügung.

Matthias Arends

