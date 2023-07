Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230703.2 Kiel: Die Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Schockanruf

Kiel (ots)

Donnerstagnachmittag kam es im Kieler Stadtteil Damperhof zu einem vollendeten Schockanruf. Eine 78-Jährige übergab einem Abholer eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld sowie Schmuck. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr meldete sich telefonisch bei der 78-jährigen Frau ihr angeblicher Sohn mit weinerlicher Stimme. Er übergab das Telefon direkt weiter an einen vermeintlichen Polizisten. Dieser erklärte ihr, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und dadurch eine Person getötet habe. Nun müsste, nach Angaben des vermeintlichen Polizisten, eine Kaution hinterlegt werden, damit der Sohn aus dem Gefängnis freikäme. Über die Höhe der Kaution solle die Angerufene mit einem Staatsanwalt sprechen.

Die Geschädigte übergab gegen 18:00 Uhr im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Straße Fleethörn an eine männliche Person einen blauen Stoffbeutel mit der Aufschrift "Colorline", in dem sich eine mittlere fünfstellige Summe Bargeld und Schmuckstücke befanden.

Der Abholer des Stoffbeutels mitsamt Inhalt soll männlich, 28-29 Jahre alt, schlank und 175 cm groß gewesen sein. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Die Haare sollen kurz und schwarz gewesen sein, dazu hätte er einen längeren schwarzen Vollbart gehabt. Bekleidet soll der Abholer mit einem schwarzen Anzug, weißem Hemd und schwarzen Schuhen gewesen sein. Insgesamt sei die Person sehr gepflegt gewesen.

Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel sucht Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen mit entsprechender Beschreibung gesehen haben oder anderweitig zur Tataufklärung beitragen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Eva Rechtien

