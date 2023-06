Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230630.1 Kreis Plön: Erneut zahlreiche Diebstähle aus unverschlossenen Pkw (Folgemeldung zu 230502.2)

Kreis Plön (ots)

Im April stellte die Polizei im Kreis Plön fest, dass es rund um Warnau zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Pkw kam. Seit Mitte Juni kam es zu weiteren Taten in Kalübbe, Ascheberg und Dersau.

Der oder die Täter überprüfen zunächst durch Anfassen der Türgriffe, ob die Fahrzeuge verschlossen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, werden die Fahrzeuge nach Geld oder Wertgegenständen durchsucht.

Die Plöner Kriminalpolizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, denen auffällige Personen in den genannten Orten aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 04522 / 5005 201 entgegen. Insbesondere Personen, die ihre Grundstücke mit Kameras überwachen, werden gebeten, Aufzeichnungen, auf denen unberechtigte Personen zu sehen sind, der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Bewegungsmelder an Carports oder Grundstücksauffahrten sowie Hinweisschilder auf eine Kameraüberwachung potentielle Täter abschrecken können. Sollte eine Kameraüberwachung installiert sein, muss neben der Funktionstüchtigkeit sichergestellt sein, dass nur Aufnahmen im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen gefertigt werden. Fahrzeuge sowie Zugänge zu Wohnhäusern oder Gartenhäusern sollten stets verschlossen sein, um ungehinderten Zutritt zu verhindern. In Fahrzeugen sollten keine Wertgegenstände offen herumliegen.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell