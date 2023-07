Kiel (ots) - In Schilksee kam es in der vergangenen Nacht zu einem Fahrraddiebstahl der ungewöhnlichen Art. Der unbekannte Täter sägte den Stamm eines Baums durch, um an das dort angeschlossene Pedelec zu gelangen. Unabhängig davon legt das 3. Revier aufgrund steigender Fallzahlen derzeit einen Schwerpunkt auf die Aufklärung von Fahrraddiebstählen. Gegen 01:50 Uhr bemerkte eine 18-Jährige den Diebstahl ihres ...

mehr