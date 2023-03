Polizei Hagen

POL-HA: 41-Jährige Frau nach räuberischem Ladendiebstahl in der Innenstadt gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte stellten am späten Donnerstagnachmittag (16.03.2023) in der Innenstadt eine 41-jähirge Tatverdächtige nach einem räuberischen Ladendiebstahl. Gegen 18.00 Uhr beobachtete der 39-jährige Ladendetektiv eines Geschäftes in der Hohenzollernstraße die Frau dabei, wie sie zwei Parfümflaschen aus einem Regal nahm und diese in ihre Taschen steckte. Nachdem die 41-Jährige den Laden verlassen hatte, ohne für die Ware zu bezahlen, sprach der Detektiv sie an. Als er sie mit seinen Beobachtungen konfrontierte, ergriff die Diebin die Flucht und entriss sich gewaltsam aus einem Griff des 39-Jährigen, der sie festhalten wollte. Polizeibeamte stellten die Tatverdächtige bei einer sofort eingeleiteten Fahndung in der Konkordiastraße. In ihren Jackentaschen fanden sie die beiden Parfümflakons. Die Kripo ermittelt nun wegen des räuberischen Diebstahls gegen die 41-Jährige. (sen)

