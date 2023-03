POL-HA: Transporter-Fahrer übersah Fußgängerinnen beim Rückwärtsfahren

Hagen-Mitte (ots) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden (16.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Elektronikgeschäft - die unbekannten Täter flüchteten. Gegen 4.40 Uhr meldeten sich Zeugen und gaben an, auf ein Scheibenklirren aufmerksam geworden zu sein. In der Marienstraße habe ein hochmotorisierter Audi mit laufendem Motor vor dem Geschäft gestanden. ...

