Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Beim Ausparken Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Nach einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Ahornstraße sucht die Polizei nach dem unfallflüchtigen Fahrer samt Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde am frühen Donnerstagabend ein ordnungsgemäß parkender Audi Kombi beim Ausparken eines anderen, bislang unbekannten Fahrzeuges beschädigt. Der Unfallflüchtige verursachte vermutlich gegen 17 Uhr an dem Audi Sachschaden in Höhe von rund 3000,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heddesheim, Tel: 06203 / 41443, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell