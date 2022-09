Sandhausen (ots) - Donnerstagnacht, gegen 1 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhaus Im Heckgarten zwei Fahrräder in Brand zu setzen. Dabei wurden Zeitungen, die in einem Fahrradkorb festgestellt werden konnten, angezündet. Hiernach griff das Feuer auf weitere ...

mehr