Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230704.1 Kiel: Vermisste angetroffen (Folgemeldung zu 230703.3)

Kiel (ots)

Beamte des 4. Reviers trafen am frühen Montagabend die vermisste Jugendliche im Kieler Stadtgebiet an. Eine Straftat steht nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Verbindung mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Ursprungsmeldung und bitte darum, diese sowie insbesondere das Bild der Vermissten nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell