Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Betrunkener Fahrzeugführer übersieht geparkten Pkw

Lebach (ots)

Am Abend des 16.12.2022 übersah ein 31-jähriger Fahrzeugführer, in Lebach, in der Saarwellinger Straße, infolge seiner Alkoholisierung einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und streifte mit seinem Pkw dessen Fahrzeugseite. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann aus Marpingen ein Wert von knapp über zwei Promille festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Füherschein einbehalten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell