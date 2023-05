FW-DO: Bienenschwarm auf der Straße beschäftigt Feuerwehr

Feuerwehr Dortmund

Ein aktiver Bienenschwarm hat am Sonntag Mittag die Feuerwehr Dortmund in Scharnhorst beschäftigt.

Tausende Bienen hatten sich am Littweg in Dortmund-Scharnhorst auf der Straße niedergelassen und schwirrten summend umher. Die Kräfte der Feuerwache 6 sicherten die Straße in dem betroffenen Bereich gegen den fließenden Verkehr und verständigten einen Imker des Imkervereines Dortmund. "Vermutlich sind einige Tiere aus dem darüber befindlichen Baum gefallen und fanden so nicht zurück zur Königin", so der Fachmann gegenüber der Feuerwehr. Mittels Drehleiter konnte die Königin in etwa fünf Metern Höhe erreicht und in einen Bienenstock umgesiedelt werden. Da ein Bienenvolk stets der Königin folgt, war es im weiteren Verlauf einfach, die restlichen Bienen von der Fahrbahn zu locken. Der zugerufene Fachmann stelle den Bienenstock neben den umherirrenden Bienen, welche direkt den Weg in ihr neues Zuhause fanden. Der Imker nahm die Insekten anschließend in seine Obhut. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt acht Einsatzkräften, Löschfahrzeug und Drehleiter vor Ort.

