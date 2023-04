Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw nach Unfall überschlagen - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Degerloch (ots)

Eine 18-jährige Lenkerin eines Opels befuhr am frühen Sonntagmorgen (23.04.2023) gegen 01.25 Uhr die Hoffeldstraße in Fahrtrichtung Degerloch. An der Kreuzung zur Reutlinger Straße missachtete sie Vorfahrt eines 45-jährigen Dacia-Fahrers. Durch den Aufprall überschlug sich der Dacia und blieb auf dem Dach liegen. Der 45-jährige Fahrer und seine 43-jährige Mitfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die beiden Verletzten mussten durch den Rettungsdienst in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht werden. Die 18-jährige Unfallverursacherin und ihre drei Mitfahrer blieben unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro.

