FW-DO: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten in Dortmund Eving

In der Freitagnacht wurde gegen 04:40 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein PKW war an der Ecke Deutsche Straße/ Bayrische Straße von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei einen Baum und Absperrgitter beschädigt. Der Fahrer sowie zwei weitere Personen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst betreut im Anschluss wurde eine der drei Personen in ein Krankenhaus gefahren. Die Ursache des Unfalls wird von der Polizei ermittelt. An der Einsatzstelle waren 19 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving) und des Rettungsdienstes im Einsatz.

