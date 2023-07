Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Fahrer eines Motorrollers wird von Autofahrer überholt und stürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 22-jähriger Mann befuhr mit einem Motorroller am Montag, 10.07.2023, gegen 16.20 Uhr, die Kreisstraße 6353 von Schopfheim kommend in Richtung Dossenbach. Etwa 300 Meter nach der Einmündung zum Sengeleweg sei dieser von einem dunklen Pkw überholt worden. Während des Überholvorganges sei der Fahrer des dunklen Pkw auf gleicher Höhe wie der Rollerfahrer gefahren und habe diesen aus dem geöffneten Beifahrerfenster angeschrien. In der Folge sei der Rollerfahrer gestürzt und kam nach einer Rutschstrecke von etwa 10 Metern zum Liegen. Der schwer verletzte Rollerfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es kam zu keiner Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Roller musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten und / oder Hinweise zu dem Pkw-Fahrer geben können.

