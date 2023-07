Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Verdacht - Mann mit Softairwaffe beschossen? - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.07.2023, gegen 17.00 Uhr, soll ein 75-jähriger Mann in Eichen, im Sprankenweg, beschossen worden sein. Er befand sich wohl vor seinem Anwesen, als er im Genick einen leichten Schmerz verspürte. Bei einer Nachschau konnte eine kleine blutende Verletzung festgestellt werden. Vor etwa einer Woche soll sich schon ein ähnlicher Vorfall ereignet haben. Vielleicht wurde der 75-Jährige mit einer Softairwaffe oder einem Blasrohr beschossen. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell