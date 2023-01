POL-WAF: Telgte. Mann von Gruppe geschlagen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte haben am Sonntagmorgen (22.01.2023, 02.10 Uhr bis 02.30 Uhr) einen Zigarettenautomaten an der Straße Auf dem Knapp in Everswinkel aufgebrochen. Der oder die Täter öffneten den Automaten gewaltsam und flüchteten anschließend. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur ...

mehr