POL-WAF: Oelde. Automat aufgebrochen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Sonntag (22.01.2023) am Vorhängeschloss eines Strommasten in Sassenberg zu schaffen gemacht. Die Täter brachen das Schloss des Masten am Milter Landweg zwischen 20.00 Uhr und 20.15 Uhr auf und sorgten dafür, dass die umliegenden Häuser für rund 45 Minuten ohne Strom waren. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen in der Umgebung geben oder hat die Täter ...

mehr