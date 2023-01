POL-HS: PKW geöffnet

Erkelenz-Granterath (ots) - Ein auf der Heerstraße befindlicher Verkaufsautomat war das Ziel von bislang unbekannten Personen. In der Nacht von Sonntag (15. Januar), 20 Uhr, auf Montag (16. Januar), 06.15 Uhr, brachen sie das Münzgeldfach auf und entwendeten eine bislang unbekannte Summe an Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

