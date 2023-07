Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Personen in Aufzug eingeschlossen

Ludwigsburg (ots)

Etwa eine Stunde lang mussten vier Personen am Mittwochabend (26.07.2023) in einem Schrägaufzug in der Uferstraße im Ludwigsburger Stadtteil Hoheneck ausharren. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts stoppte der Aufzug gegen 18.15 Uhr sehr plötzlich. Durch den Ruck stürzten die Insassen, ein 63 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte die vier Personen befreien. Zwei von ihnen befanden sich bei Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr vor Ort. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

