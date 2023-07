Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekanntes Kind soll am Mittwoch (26.07.2023) gegen 13:10 Uhr in der Talstraße in Maichingen auf die Fahrbahn gelaufen sein und einen Unfall verursachte haben. Ein 33-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Talstraße aus Richtungen Stuttgarter Straße kommend in Fahrtrichtung Sindelfinger Straße. Plötzlich trat ein Kind, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 33-Jährige mit seinem Mercedes nach rechts aus und fuhr hierbei in eine Hecke eines angrenzenden Gartengrundstücks. Das Kind, bei dem es sich um einen etwa acht bis neun Jahre alten Jungen gehandelt haben soll, flüchtete daraufhin in Richtung Stuttgarter Straße. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro, an dem Gartengrundstück von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

