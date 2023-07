Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: E-Scooter-Fahrer legt sich mit Polizei an

Ludwigsburg (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann legte sich am Donnerstagnachmittag (27.07.2023) mit Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg an, die parallel der Ludwigsburger Straße bei Marbach am Neckar auf einem Fuß- und Radweg eine Kontrollstelle eingerichtet hatten. Im Focus der Kontrolle standen Pedelec-Fahrende. Gegen 16.45 Uhr richtete sich die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte jedoch auf den 37-Jährigen, der seinen E-Scooter auffälligerweise schob. Die Überprüfung des Rollers ergab, dass kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der Mann wurde daraufhin angewiesen den E-Scooter zusammengeklappt weiter zu transportieren. Dem kam er widerwillig nach. Anschließend wurde er aus der Kontrolle entlassen. Die Beamten überprüften im weiteren Verlauf, ob der Mann auch tatsächlich weiter zu Fuß seinen Weg bestritt. Doch wie sie vermutet hatten, entdeckten sie ihn fahrenderweise in der Ziegelstraße. Die Polizisten stoppten den 37-Jährigen, der jedoch keinen Ausweis mitführte und immer renitenter wurde. Ihm wurden aufgrund dessen Handschließen angelegt und er wurde zum Polizeirevier Marbach am Neckar gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, die auch die Beschlagnahme des Rollers beinhaltete, durfte der bereits polizeibekannte Mann, der immer aufbrausender reagierte, das Polizeirevier verlassen. Als die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion zurück zu ihrem Streifenwagen kamen, stand der 37-Jährige an einem der Hinterreifen und hatte seinen Fuß vor den Reifen geschoben, um so die Wegfahrt der Beamten zu unterbinden. Er wollte so die Herausgabe des E-Scooters erzielen. Schließlich musste er von mehreren Einsatzkräften zu Boden gebracht werden, um die weitere Blockade des Streifenwagens zu unterbinden. Während dessen schrie er laut umher und versuchte seinen Kopf gegen den Streifenwagen zu schlagen. Kurzzeitig wurde er hierauf in Gewahrsam genommen. Nachdem der Streifenwagen entfernt worden war, wurde der 37-Jährige, gegen den nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt wird, auf freien Fuß entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell