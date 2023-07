Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesucht und ohne gültige Dokumente

Basel/Lörrach (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) konnte in Basel einen in Deutschland gesuchten 22-Jährigen festnehmen. Zudem verfügte der Mann nicht über die notwendigen Einreisedokumente.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den ägyptischen Staatsangehörigen am Mittwochvormittag (12.07.2023) in der S6 zwischen Basel SBB und Basel Badischen Bahnhof. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Kräfte fest, dass er nicht über die notwendigen Reisedokumente für eine erlaubte Einreise nach Deutschland verfügt. Bei der Überprüfung der Fingerabdrücke wurde zudem festgestellt, dass gegen den 22-Jährigen in Deutschland ein Untersuchungshaftbefehl, unter anderem wegen Körperverletzung, vorliegt. Der Gesuchte wurde deshalb durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen. Nach Vorführung bei der Haftprüfung wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet.

