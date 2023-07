Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gemeinsame Streife nimmt mehrfach gesuchten Dieb fest

Freiburg im Breisgau (ots)

Gleich sechsmal wurde ein 38-Jähriger wegen Diebstahlsdelikten gesucht, zweimal sogar mit Haftbefehl. Eine gemeinsame Streife aus Bundes- und Landespolizei stellte den Gesuchten im Freiburger Stadtgebiet. Er verbüßt nun eine siebenmonatige Haftstrafe.

Eine gemeinsame Streife der Bundes- und Landespolizei, die im Rahmen einer Sicherheitskooperation zusammen unterwegs waren, kontrollierten am Mittwochvormittag (12.07.2023) einen deutschen Staatsangehörigen in der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen zwei Diebstahlsdelikten verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu Geldstrafen. Da der Gesuchte weder die Strafen zahlte, noch die Ersatzfreiheitsstrafen antrat, erließ die Staatsanwaltschaft die Haftbefehle. Zudem werden dem 38-Jährigen diverse weitere Diebstahlsdelikte vorgeworfen, weswegen vier Ersuchen von Staatsanwaltschaften vorlagen, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die geforderten Geldstrafen nicht bezahlen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er eine 220-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.

