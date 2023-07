Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Delbrück-Schöning (ots)

(mh) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Auto hat sich der Fahrradfahrer auf dem "Entenweg" bei Delbrück-Schöning schwere Verletzungen zugezogen.

Der 41-jährige Radfahrer war auf dem Radweg aus Rietberg-Westerwiehe kommend in Fahrtrichtung Delbrück-Schöning unterwegs. Im Kreuzungsbereich mit dem Wirtschaftsweg "Entenweg" missachtete er die Vorfahrt eines 21-Jährigen in einem Opel Corsa, der in Richtung Rietberg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer, der einen Helm trug, fiel zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Opel Corsa musste abgeschleppt werden.

