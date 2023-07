POL-PB: In Kryptowährung investiert und auf Betrüger hereingefallen

Paderborn (ots) - (mh) Nach Einbrüchen in ein Restaurant und in zwei Wohnungen in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Freitagnacht (30. Juni) brachten unbekannte Täter zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr an der Königsstraße in ein Restaurant ein. Sie stahlen eine Kasse sowie ein Portmonee und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Am Samstag (01. Juli) hebelten unbekannte Diebe tagsüber an der Straße "Auf der ...

mehr